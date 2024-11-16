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İstanbul’da Bugün Yağmur Olacak Mı?

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İSTANBUL’DA BUGÜN HAVA DURUMU

İstanbul’da günün hava durumu hakkında detaylar inceleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel raporlarına göre, “Bugün İstanbul’da yağmur var mı?” ve “Hava nasıl olacak?” soruları vatandaşlar tarafından sorulmakta. Sabah saatlerinden itibaren gözlemlenen atmosfer şartlarının, günün ilerleyen kısmında farklı etkiler yaratması olabiliyor.

YAGIŞ BEKLENİYOR

Bugün İstanbul’da yağmur bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Marmara Bölgesi’nin güney ve doğu kesimlerinde olduğu gibi İstanbul’da da sağanak yağışın etkili olması mümkün. Yağışların gün boyunca aralıklı olarak devam etmesi öngörülüyor.

KUZEY YÖRELERDE KUvVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, bu bölgelerde meydana gelebilecek olumsuz durumlara karşı (sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli olmada fayda var.

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