İstanbul’da Büyük Soruşturma: Tutuklu ve Serbest İsimler

ÖNEMLİ ADIMLAR GERİDE KALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk ve “kent uzlaşısı” soruşturmalarında önemli bir aşama tamamlandı. Emniyet işlemlerinin ardından, Çağlayan Adliyesi’ne gönderilen 92 şüphelinin savcılık ifadeleri alındı. Bugün saat 09.00 itibarıyla nöbetçi sulh ceza hakimliği, kararlarını açıklamaya başladı. Sürecin detayları ve hakimlik kararları merak ediliyor.

BÜYÜK OPERASYONUN DETAYLARI

Yürütülen soruşturma, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamalarla başlatılmıştı. İmamoğlu’nun yanı sıra İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da bulunduğu 7 kişi, “kent uzlaşısı” nedeniyle terör bağlantısı iddialarıyla suçlandı. Savcılık, yolsuzluk dosyasında 5 kişiyi “suç örgütü kurmak ve yönetmek” gibi ciddi suçlamalarla, 84 kişiyi ise “suç örgütüne üye olmak” ve “rüşvet” nedeniyle hakimliğe sevk etti.

BELEDİYE BAŞKANININ TUTUKLANMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklandı. Diğer tutuklanan isimler arasında Murat Ongun (Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı), Mehmet Murat Çalık (Beylikdüzü Belediye Başkanı), Buğra Gökce (İstanbul Planlama Ajansı Başkanı) gibi isimler bulunuyor. Ayrıca, İBB bünyesinde birçok kişi tutuklanırken, yapılan adli işlemler sonucunda bazı kişilere adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest kalmalarına izin verildi.

ADLİ KONTROL UYGULANANLAR

Yolsuzluk soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest kalan isimler arasında Cemal Ufuk Karakaya, Bayram Taşkın, Ercan Saatçi ve Ahmet Palazoğlu gibi isimler yer alıyor. Ayrıca terör soruşturmasında ise Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan tutuklanırken, Ekrem İmamoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu gelişmeler, sürecin nasıl şekilleneceği açısından büyük bir merak konusu haline geldi.