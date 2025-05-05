İstanbul’da Cadde Üzerinde Olay Gerçekleşti

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Şahıslar

İstanbul Şişli’de meydana gelen olayda, 31 yaşındaki Akın A., kadın kuaförlüğü yaptığı iş yerinde çalışan 15 yaşındaki Rüya G.’yi evine davet etti. Rüya G., dedesinin izin vermeyeceğini belirterek teklifi geri çevirdi. Bunun akabinde Akın A. dedesini arayarak izin aldı.

Olayın Gelişimi ve Tepkiler

İkili, anlaşmanın ardından Akın A.’nın evinde buluştu. Sohbet ettikleri esnada Akın A., alkol almaya başladı. Bir süre sonra kıyafetlerini çıkaran Akın A., Rüya G.’nin üzerine gelerek koluna dokundu. Olay karşısında neye uğradığını şaşıran genç kız, duruma tepki göstererek evden kaçtı. Rüya G., başından geçenleri ailesine anlattı ve birlikte karakola giderek Akın A. hakkında şikayette bulundu.

Şüphelinin İfadesi ve Soruşturma Süreci

Akın A. kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Karakolda verdiği ifadede suçlamaları reddeden Akın A., Rüya ve kız kardeşiyle plan yaptıklarını, kardeşinin gelmeyeceğini söylemesi üzerine Rüya’nın birlikte vakit geçirebileceklerini ifade etti. Olaydan söz ederken, Rüya ile buluştuklarını, böyle bir durumun yaşanmadığını öne sürdü. Ancak Rüya G. verdiği ifadesinde şüphelinin kendisine “Akşam 7 gibi gel” diyerek buluşmak istediğini, bu nedenle dedesinin iznini almak zorunda kaldığını ve sonrasında onun evine gittiklerini belirtti.

İddianamenin İçeriği ve Süreç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı ve şüpheli için iddianame hazırlandı. İddianamede, Rüya G.’nin cinsel istismar olayını ayrıntılı bir şekilde anlattığı ve ifadesinde çelişki olmadığı belirtildi. İki taraf arasında herhangi bir husumetin bulunmadığı vurgulandı. Akın A.’nın ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, eyleminin bulunduğu duruma göre belli bir yoğunluğa ulaşmadığı kaydedildi. İddianamede, şüphelinin Rüya G.’nin omzuna masaj yapıp, alt kıyafetlerini çıkartarak üzerine gelmesinin “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarına Teşebbüs” suçunu oluşturduğu ifade edildi. Savcılık, Akın A. hakkında 16 yıl hapis cezası talep etti. Dava, ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.