İstanbul’da Camiye Kalabalık Akın

İSTANBUL’DA MEVLİD KANDİLİ COŞKUSU

İstanbul’da, Mevlid Kandili sebebiyle vatandaşlar Eyüpsultan Camii’ne akın etti. Katılımcılar, Eyüp Sultan Türbesi’nde dua edip Kur’an-ı Kerim okudu. Mevlid Kandili’ni kutlamak amacıyla Eyüpsultan Camii’ni tercih eden vatandaşlar, caminin önünde yoğun bir kalabalık oluşturdu. İçeride yer bulamayanlar, yatsı namazını avluda serilen hasırlarda kılarak ibadetlerini yerine getirdi.

MÜSLÜMANLAR İÇİN ÖZEL BİR GECE

Dua etmek için gelen Nazlı İlgen, “Bütün Müslümanların kandili mübarek olsun. Müslümanlar için bu gece en güzel gece. Çok güzel duygular hissediyorum” diyerek düşüncelerini açıkladı. Hollanda’dan geldiğini belirten Erdal Peker ise, “Tüm mübarek Müslüman aleminin Mevlid Kandilini kutluyorum. Burada Eyüpsultan’a dua etmeye geldik. Ben Hollanda’dan geliyorum. Aslen Yozgatlıyım. Müslümanların, bütün dua edenlerin dualarının bu gece kabul olmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

GURURLANDIRICI BİR KALABALIK

Bu özel günün anlamını belirten Caner Büken, “Gerçekten bugün çok özel bir gün Müslümanlar için. İbadetimizi ettik, namazımızı kıldık, dualarımızı ettik. Bütün İslam aleminin Mevlid Kandili mübarek olsun. Böyle kalabalık gördüğümüz zaman biz de Müslüman olarak gurur duyuyoruz, tüylerimiz diken oluyor. Bu çok farklı bir his. Allah’ım bütün dileklerimizi kabul etsin. Allah herkese bu ahir zamanda iman ve ibadet nasip etsin” şeklinde konuştu.