İstanbul’da Çamur Yağışı Araçları Kapladı

İSTANBUL’DA YAĞMURLA ÇAMUR YAĞDI

İstanbul’da meydana gelen toz taşınımı etkisiyle yağmurla birlikte çamur yağdı. Gece saatlerinde başlayan hafif yağmur sonrasında Bahçelievler bölgesinde, araçların üstü çamurla kaplandı.

ARACINI YIKATMIŞTI

Tarık Özhan, aracına çamur yağdığı için duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Aracımı dün yıkatmıştım, bugün çamur yağmış. Doğal afet. Elimizden bir şey gelmiyor. Tekrar aracımı yıkatmak zorunda kalacağım” dedi.

ÇAMUR YAĞMA OLAYLARI ARTIYOR

Harun Erdem de benzer bir şikayette bulundu. “Çamur yağma olayı çok sık olmaya başladı. Araçlarımızı yıkatıyoruz, birkaç gün sonra tekrar çamur oluyor. Eskiden yılda bir kere oluyordu şimdi ayda bir kere oluyor. Yapacak bir şey yok. Aracı tekrar yıkatmak zorunda kalıyoruz. Doğal afet diyelim” ifadelerini kullandı.