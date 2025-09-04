İSTANBUL’da Çekiçli Saldırı, 3 Tutuklama

İSTANBUL’DA ÇEKİÇLİ SALDIRI ÜZERİNE YAPILAN OPERASYON

Ümraniye’de bir iş yerine gerçekleştirilen çekiçli saldırı ve sonrasında yaşanan darp olayları ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde gözaltına alınan 10 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, 30 Ağustos gecesi saat 23.30 civarında Namık Kemal Mahallesi Vezir Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, yüzlerini gizleyen 3 şüpheliden ikisi, saldırı sırasında ellerindeki çekiçlerle iş yerine saldırdı, diğer şüpheli ise o anları “abinin selamı var” diyerek cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, şüphelilerin daha önce iş yeri önüne gelerek yer keşfi yaptıklarını tespit etti. Kimlikleri belirlenen M.R.R.K. (17) ve S.E. (18) yakalanarak gözaltına alındı.

SALDIRI ANLARI SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Şüphelilerin emniyetteki ilk ifadelerinde, iş yeri sahibini darbetmek için olay yerine gittiklerini, saldırıyı kaydettikleri takdirde maddi bir karşılık alacakları konusunda önce anlaşmaya vardıklarını ifade ettikleri öğrenildi. İki şüphelinin yakalanmasının ardından bazı sosyal medya platformlarında, saldırıya karışan şüphelilerin “işi tam olarak yapamadıkları” gerekçesiyle etek giydirilerek darbedildikleri anlara ait görüntüler paylaşıldı. Yaşanan olayların ardından harekete geçen polis ekipleri, saldırının azmettiricisinin İ.H. (20) olduğunu belirledi. İ.H.’nin işyeri sahibine saldırmaları için Y.Ç. (19), B.A. (18), M.R.R.K. (17) ve S.E. (18) ile anlaştığı, iş yerine zarar vermeleri için ise Y.T. (19), A.A. (16), E.Ü. (16), M.M.S. (15) ve E.K.S. (16) ile birlikte plan yaptığı tespit edildi. 8 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 10’a yükseldi.

TUTUKLAMA KARARLARI VERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından, daha önce adliyeye sevk edilen M.R.R.K. (17), S.E. (18) ve B.A. (18) mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen İ.H. ile birlikte 7 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi.