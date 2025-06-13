İstanbul’da Çelik Etkinlikleri Gerçekleşti

ETKİNLİK HAKKINDA BİLGİLER

Erdemir’in ana destekçisi olduğu piyasa sohbetleri etkinliği İstanbul’da gerçekleştirildi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 700’den fazla katılımcı çelik sektörünün önemli temsilcilerinin geleceğe dair beklenti ve değerlendirmelerini dinleme fırsatını buldu. Bu etkinlik, aynı zamanda yeni iş bağlantıları kurma imkanı da sağladı. Ayrıca, bu sene sekizincisi düzenlenen Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması’nda ödül alan ilk 15 eser etkinlik alanında sergilendi. Erdemir çeliği kullanılarak, heykel alanında eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencileri tarafından üretilen bu eserler katılımcılardan büyük ilgi gördü.

SEKTÖRDEKİ ZORLUKLAR

OYAK Maden Metalürji Pazarlama ve Satış Grup Başkan Yardımcısı Sercan Büyükbayram, çelik sektörünün zor dönemlerden geçtiğini belirtti. Son beş yıl içinde sektör, öncelikle yüksek oynaklık yaşadı, ardından imalatta bir durgunluk dönemine girdi. Enflasyona karşı sürdürülen mücadelenin yanı sıra faiz kararlarının sektörde dikkatli bir şekilde takip edildiğini vurguladı. Büyükbayram, özellikle yakın coğrafyada yaşanan beklenmedik jeopolitik gelişmelerin tedarik zincirini etkilediğini ifade etti ve Çin ekonomisindeki yavaşlamanın sektör için önemli bir gündem maddesi olduğunu belirtti. OYAK Maden Metalürji’nin zorlu piyasa koşullarına rağmen son üç yılda her yıl yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yaptığına işaret eden Büyükbayram, Türk çelik üreticilerinin devlet desteği olmaksızın yatırımlarını sürdürdüğünü vurguladı.

TÜRK SANAYİSİNİN İTHALATA BAĞIMLILIĞI

Erdemir temsilcisi, yılın ilk dört ayındaki yassı çelik tüketiminin yüzde 12 daraldığını ve ithalatın tüketimdeki payının yüzde 50’ye ulaştığını belirtti. “Bu rakamlar yerel üretimin kaybetmesi anlamına geliyor. Üretimin düşüşü ya da ithalat artışı, yalnızca sayı olarak görünse de, yarın daha büyük kayıplara sebep olabiliyor” diye ekledi. Türk sanayisinin ithalata bağımlı hale gelmesi riskine de dikkat çekti.

MEVCUT PAZAR KOŞULLARI

Etkinliğin ilk oturumunda konuşan OYAK Maden Metalürji Satınalma Grup Başkanı Yardımcısı Şevket Selim Yılmaz, 2020-2025 dönemindeki küresel gelişmelerin göz önünde bulundurulması gerektiğini savundu. 2022 itibarıyla başlayan savaşların tedarik zincirini etkilediğini hatırlatan Yılmaz, cevher piyasasındaki ana tedarikçilerin Brezilya ve Avustralya, ana tüketicinin ise Çin olduğunu vurguladı. Üretim tarafındaki arz artışının fiyatlara yansıdığını, artan maliyetlerin de fiyatları baskıladığını söyledi.

YEŞİL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

Erdemir’in İhracat Direktörü Meltem Alim Atmaca, mevcut piyasalarda benzersiz bir belirsizlik yaşandığını belirtirken, Dünya Çelik Birliği’nin bu yıl herhangi bir tahmin yapamadığını ifade etti. IMF’nin son 10 yıllık verilerine dayanarak, küresel büyüme oranlarının kriz dönemleri sonrası ilk kez yüzde 2,79’un altına gerilediğini kaydetti. Atmaca, Türkiye’nin yassı çelik sektörünün 5,7 milyon metrik ton ihracat gerçekleştirdiğini ve bu anlaşmaların büyük kısmının Erdemir ve İsdemir tarafından yapıldığını belirtti. Şirket, hidrojen bazlı üretime geçiş süreçlerini değerlendirirken, önceliklerinin iç piyasadaki düzenli müşterileri olduğunu ifade etti.