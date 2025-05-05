İstanbul’da Cenaze Töreninde Saldırı Gerçekleşti

İSTANBUL’DA CENAZE TÖRENİ SONRASI SALDIRI OLDU

İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninden sonra, CHP Genel Başkanı Özgür Özel yumruklu bir saldırıya uğradı. Olayın sorumlusunun 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu ve gözaltına alındığı bildirildi. Saldırının ardından toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu, yaklaşık beş saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda saldırı ve sonrasındaki gelişmeler değerlendirildi.

KORUMA ZAFİYETİ PERSPEKTİFİ

Özel’in danışmanlarına, yapılan ilk değerlendirmede koruma zafiyeti ile ilgili, “Bir koruma zafiyeti görmüyorum, etrafımın korumayla sarılması görüntüsü yerine ulaşılabilir, erişilebilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum. Bu, benim tercihim” dediği öğrenildi. CHP kurmayları ise duruma ilişkin görüşlerini paylaşarak, “Bir zafiyet varsa o emniyetin zafiyeti. En büyük sorun Genel Başkanın aracının otoparka alınmaması. Genel Başkanın içeriden daha güvenlikli bir alandan girip çıkmasının sağlanmaması en büyük sorun. Bunun sorumlusu da emniyet” dediler. Ayrıca, koruma ekibinin ısrarla bu durumu bildirmesine rağmen, aracın dışarıda bırakılmasının saldırının organize olduğu izlenimini güçlendirdiğini ifade ettiler.

MİTİNG HAZIRLIKLARI VE OY ARTIRIYOR

Kaynaklar, CHP’nin suç duyurusunda bulunduğu ve parti hukukçularının konuyu yakından takip ettiğini belirtti. Ayrıca miting yapılan şehirlerde, miting süresince ve sonrasında yapılan araştırmalar sonucunun olumlu çıktığını, Mersin, Yozgat ve Konya’daki mitinglerden sonra CHP’nin oy oranında önemli bir artış görüldüğünü kaydettiler. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çarşamba günü İstanbul Beyazıt Meydanı’nda, cumartesi günü ise Van’da miting yapacak. Parti kurmayları, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt gibi illerde de miting planları yaptıklarını belirtti.