İstanbul’da Ceset Bulundu, İki Şüpheli Gözaltında

AKIL ALMAZ OLAY

İstanbul’un Fatih ilçesinde inşaat malzemeleri ve kum satan bir işletmenin kuyusunda bir ceset bulunduğu olayda, iki kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor. Bu üzücü olay dün akşam saatlerinde Fatih ilçesi Cibali Caddesi civarında meydana geldi. İddialara göre, inşaat malzemeleri satan işletmenin çevresinden gelen kötü kokular, bölgedeki vatandaşların dikkatini çekti ve ihbarda bulunmalarına sebep oldu.

CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerinde inceleme yapan polis ve itfaiye ekipleri, işletmenin kuyusunda bir erkek cesedi buldu. Yapılan detaylı incelemelerin ardından bulunulan cesedin, bir süre önce kayıplara karışan 43 yaşındaki Sedat D.’ye ait olduğu tespit edildi. Ceset, kuyudan itfaiye dalgıçları tarafından çıkarıldı ve daha sonra otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat D. için 24 Ağustos’ta kayıp başvurusu yapıldığını öğrenmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda Sedat D.’nin, 18 Ağustos’ta iş yerinin sahibi ve arkadaşı olan 34 yaşındaki A.C.K. ile bir araya geldiği belirlenmişti. Bu bilgiler doğrultusunda A.C.K. ve babası 65 yaşındaki Ş.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri şu an devam ediyor.