İstanbul’da Çeşitli Elektrik Kesintileri Olacak

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİNE DAİR AÇIKLAMALAR

İstanbul’da elektrik kesintileri BEDAŞ tarafından yapılan duyurular ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden gelen bilgilere göre, 11 Haziran’da İstanbul’un bazı ilçelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve elektriğin ne zaman geleceği merak ediliyor. İstanbul’da güncel elektrik kesintilerini takip etmek isteyenler için BEDAŞ’ın elektrik arıza ve kesinti listesini paylaşmaya devam ediyor.

ISTANBUL AVCILAR’DA YATIRIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER

11 Haziran 2025 tarihinde 09:00 ile 17:00 saatleri arasında, İstanbul’un Avcılar ilçesinde “Yatırım / Dönüşüm Çalışması” nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Etkilenecek bölgeler arasında Merkez-Gümüşpala mahalleleri ile birlikte Alev Çıkmazı, Kuruçeşme, Minik, Ocak ve Çıra sokakları yer alıyor.

Yine aynı ilçe içinde 11 Haziran 2025 tarihinde 10:00 ile 18:00 saatleri arasında “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” amaçlı kesintiler söz konusu olacak. Bu kesintiler de Merkez-Takıntakale mahallesi ve ilgili sokakları kapsayacak.

BAĞCILAR VE BAHÇELİEVLER’E YENİ KESİNTİLER

10 Haziran 2025 tarihinde İstanbul’un Bağcılar ilçesinde de “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle kesintiler yaşanacak. Bu tarihlerde Merkez-Güneşli mahallesindeki belirli sokaklar, sabah 09:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında elektrik alamayacak. Aynı tarihte, Bahçelievler bölgesinde de benzer bir “Önleyici Bakım” çalışması nedeniyle kesintiler uygulanacak.

Kesintilerin detayları şöyle: 10 Haziran’da 11:00 ile 16:00 saatleri arasında, Merkez-Kocasinan mahallesindeki sokaklar etkileniyor. Bu durum, güvenlik önlemleri dahilinde gerçekleşecek.

ENERJİ KESİNTİLERİNİN TÜMÜ İLE İLGİLİ BİLGİLER

İstanbul Bakırköy ve Zeytinburnu’nda, 11-13 Haziran 2025 tarihleri arasında da çeşitli bakım çalışmaları dolayısıyla elektrik kesintileri planlanıyor. Bu tarih aralığında, belirlenen saatlerde bu bölgelerdeki birçok cadde ve sokakta enerji olmayacak. Tüm bu değişiklikler, enerji verimliliğini artırmak ve altyapıyı iyileştirmek adına gerçekleştiriliyor.

Belirtilen tarihler ve saatler içerisinde ilgili yerlerde ikamet edenlerin önceden tedbir almaları öneriliyor. Elektrik kesintilerine dair güncel bilgiler ve ayrıntılı bilgiler için BEDAŞ’nın resmi kanallarını takip etmek önem taşıyor.