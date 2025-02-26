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İstanbul’da Çeteye Operasyon: 7 Tutuklama

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SUÇ VE SUÇLUYA GEÇİT YOK

İstanbul’da suçla mücadele aralıksız devam ediyor. Pendik ilçesinde bulunan Çorba adlı restorana ait 3 iş yeri, farklı tarihlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Ocak 2025 tarihinde yaşanan kurşunlama olayıyla ilgili olarak inceleme başlattı.

ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ

Güvenlik kameralarının görüntüleri üzerinden yapılan incelemelerde, olayın kask takan 2 kişinin plakasız bir motosikletle gerçekleştirildiği tespit edildi.

OPERASYON YAPILDI

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik Kocaeli ile Esenyurt, Beyoğlu ve Kartal ilçelerinde toplam 5 adrese Özel Harekat ekipleriyle operasyon düzenlendi.

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çocuk yaşta olan 3 şahıs ise Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen toplam 7 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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