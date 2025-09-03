İstanbul’da CHP’de Kriz Sürüyor

İSTANBUL’DAN KRİTİK GELİŞME

CHP, 38. Olağan Kurultay’ın iptali istemiyle açılan davanın duruşmasına odaklanmış durumdayken, İstanbul’da önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te yapılması planlanan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için başlatılan davada verdiği ara kararla, Özgür Çelik’in liderliğindeki il yönetimini görevden uzaklaştırdı. Mahkemenin kararından sonra, İstanbul İl Başkanlığı’na, 2024’te CHP’den ayrıldığını duyuran Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Ancak CHP yetkilileri, mahkeme kararına rağmen Tekin’in parti binasına girmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

GÜRSEL TEKİN’İN AÇIKLAMALARI

Gelişmelerin ardından Sözcü’ye konuşan Gürsel Tekin, görevi fiilen devraldıklarını ifade ederek, “Ben ve arkadaşlarım bugün itibariyle göreve başladık. Başkanlık illa binada yapılmaz. Üç buçuk yıllık il başkanlığı dönemimde de parti binamıza en fazla 40-45 gün kalmışımdır. Binada oturarak siyaset yapılmaz. Particiliğimi de kimseye tartıştırtmam” dedi. Bu durumda mahkemenin ara kararı CHP’de yeni bir krize yol açmış durumda. Parti yönetimi ile Gürsel Tekin arasında yaşanan bu gerginliğin önümüzdeki günlerde daha da alevlenmesi bekleniyor.

BÜYÜK KURULTAY ÜZERİNDE ETKİ

İstanbul İl Kongresi’nin iptali, 15 Eylül’de gerçekleşecek olan CHP Büyük Kurultayı’yla ilgili davanın da benzer şekilde sonuçlanabileceğini gösteriyor. Çünkü İstanbul İl Kongresi’ne dair verilen kararda, Büyük Kurultay’da oy kullanan 196 delegenin delegeliği iptal edildi. Maddi menfaat karşılığı iradesi değiştirilen bu delegeler, büyük kongrede oy kullanmıştı. Öte yandan, Kılıçdaroğlu’nun seçimi sadece 18 oyla kaybetmesi, bu durumu daha da önemli hale getiriyor. Bu gelişme, Büyük Kurultay’ın sonucunu olumsuz etkileyen bir faktör olarak gözüküyor.