İstanbul’da CHP hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında Siyasi Partiler Kanunu’nun “oylamaya hile karıştırılması” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden iddianameyi kabul etti. CHP, son günlerde oldukça hareketli bir süreçten geçiyor. CHP İstanbul İl Kongresi’ne açılan davada mahkeme, kongreyi iptal etti ve ardından Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı. İLGİLİ DAVALAR “Hileli Oylama” Suçlamasıyla Soruşturma

Özgür Çelik’e kötü bir haber daha gelirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı duyuruya göre savcılığa gelen ihbar üzerine CHP İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma başlatıldı. 10 şüpheli hakkında, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. Maddesi’nde belirtilen “oylamaya hile karıştırılması” suçuna dair hazırlanan iddianame, 72. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Özgür Çelik, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne kongre ve alınan kararların iptaline yönelik Siyasi Partiler Kanunu’nun “oylamaya hile karıştırılması” ve “seçimlerin yapılması” maddeleri doğrultusunda birleştirme talepli davaname düzenlendiğini belirtti.

8 EKİM KONGRESİNİN İÇERİĞİNE DİKKAT

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmasına dair verdiği ara karar doğrultusunda savcılık tarafından hazırlanan davanamenin birleştirilmesini İstanbul 41. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne iletileceği öğrenildi. İddianamede, “şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı İl Kongresinde Özgür Çelik’in desteklenmesi için bazı delegelere para vermek ve diğer delegelere, CHP’li belediyelerde işe alma vaadinde bulunmak suretiyle oylarına hile karıştırıldığının anlaşıldığı” ifadeleri yer aldı. Suçlamalarla karşı karşıya kalan isimler arasında Özgür Çelik, İnan Güney, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir ve Veli Gümüş bulunuyor.

SUÇLAMALAR VE HUKUKİ SÜREÇLER

Öte yandan, CHP İstanbul İl Kongresi’nin yetkisizlik ve usulsüzlük nedeniyle geçersiz kabul edilmesiyle ilgili İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde süren davada ara karar açıklandı. Mahkeme, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen kongrenin incelenmesi neticesinde, davacı tarafın iddialarının basit bir iddiayı aşarak, yapılan seçimlerin demokrasi ve eşitlik esaslarına aykırı olduğu sonucuna vardığını belirtti. Delege iradelerinin çeşitli menfaatler karşılığı etkilenmiş olabileceğini değerlendiren mahkeme, ihtiyati tedbir verilmemesi durumunda hak kaybı yaşanabileceğini vurguladı. Bu nedenle, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetim kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Geçici yönetim kurulu ise Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluştu.

CEZA VE YALANLAMALAR

Ayrıca, Özgür Çelik ve yönetim kurulu tarafından başlatılan 39. Olağan Kurultay Süreci’nin İstanbul il örgütünce gerçekleştirilecek ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmaları tedbiren durduruldu. Mahkeme, CHP 38’inci Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin görevden alınmaları ile ilgili talebi reddetti. Özgür Çelik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Değerli yol arkadaşlarım, telefonlarım kilitlenmiş durumda. Süreci takip etmek ve yönetmek üzere İstanbul İl Başkanlığımıza geçiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkın evidir.” dedi. CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ise, “Tarafsız olarak görülmüşüz. Biz sorun çıkarmak değil, gidermek için buradayız.” şeklinde konuştu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu durumla ilgili, “Mahkeme tarafından verilen ara karar, yargılama süreci boyunca doğabilecek zararların önlenmesine yönelik ihtiyati tedbir niteliğinde” ifadelerini kullandı.