İstanbul’da CHP Kongresi İptal Edildi

MAHKEME KARARI

8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar veriyor. Ayrıca, 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına hükmediliyor ve mevcut kongre sürecinin durdurulması kararı alınıyor. Bu gelişmeler doğrultusunda CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir heyet atanıyor.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırıyor. Bu toplantıda kongreye yönelik alınan kararların yanı sıra yeni dönemin yol haritası üzerinde de tartışılma yapılırken, Özel yaptığı açıklamada “Gürsel Tekin’i partiden ihraç ettiklerini” belirtiyor.

TEKİN’İN AÇIKLAMALARI

Özel’in açıklamasından sonra Gürsel Tekin, bir canlı yayın programında gazeteci Murat Kelkitlioğlu’na ihraç kararını değerlendiriyor. Kelkitlioğlu, Tekin’in kendisine yaptığı açıklamada, “Ben bu kararı kabul etmiyorum. AK Parti yargısı diye bağırıyorsunuz, siz daha beter durumdasınız. Bana sormadan, benim ifademi almadan, bir savunma yapmadan beni ihraç edemezsiniz. Disiplin kuruluna veremezsiniz” ifadelerini kullandığını aktarıyor.