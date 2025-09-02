İstanbul’da CHP Kongresi İptal Edildi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında Siyasi Partiler Kanunu’nda belirtilen “oylamaya hile karıştırılması” suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin kabul edildiğini duyurdu. CHP, son dönemlerdeki en hareketli günlerini yaşıyor. Bununla birlikte, mahkeme CHP İstanbul İl Kongresi için açılan davada kongreyi iptal etti.

BUGÜN GELEN GÜNCEL GELİŞMELER

Özgür Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından gelen kötü bir haberle karşılaştı. Savcılığın yaptığı açıklamada, CHP İstanbul İl Kongresi hakkında yürütülen soruşturma sonucunda 10 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin 72. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiği ve dava açıldığı ifade edildi. Çelik, açıkladığı ifadede İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine kongre ile alınan kararların iptaline yönelik Siyasi Partiler Kanunu’nun “oylamaya hile karıştırılması” ve “seçimlerin yapılması” maddeleri uyarınca birleştirme talepli davaname düzenlendiğini belirtti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmasına dair bir ara karar açıkladı. Mahkeme, 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen kongreye dair yapılan incelemeler sonucunda, delege iradelerinin çeşitli menfaatler karşılığı etkilendiği yönünde ciddi bir kanıt olduğunu belirtti.

DAVA SÜRECİNDE SON DURUM

Mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile yönetim kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Yeni atanan geçici yönetim kurulu, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluştu. Ayrıca, Özgür Çelik yönetimi tarafından başlatılan 39. Olağan Kurultay Süreci’nin yalnızca ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının durdurulmasına karar verildi.

Özgür Çelik, konuya dair yaptığı açıklamada “Değerli yol arkadaşlarım, telefonlarım kilitlenmiş durumda. Aramalara ve mesajlara dönmem mümkün değil. Süreci takip etmek ve yönetmek üzere İstanbul İl Başkanlığımıza geçiyorum” dedi. Gürsel Tekin, kayyum olarak atanmasının ardından, “Benim uğraşım birliği, dirliği tesis etmektir. Bütün çabamız partinin hukukunu ve iç sorunlarını gidermek olacak” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel Başkanlığında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yapılan ara kararın yargılama süreci boyunca doğabilecek telafisi güç zararları önlemek için ihtiyati tedbir niteliğinde olduğunun altını çizdi.