İstanbul’da CHP Krizi Devam Ediyor

CHP İPTAL DAVASINA ODAKLANIYOR

CHP, 38. Olağan Kurultay’ın iptali için açılan davanın 15 Eylül’de yapılacak duruşmasına dikkat çekerken, İstanbul’dan önemli bir gelişme meydana geldi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen İstanbul İl Kongresi’nin iptali amacıyla açılan davada verdiği ara karar ile Özgür Çelik başkanlığındaki il yönetimini görevden uzaklaştırdı. Mahkeme sonrasında İstanbul İl Başkanlığı’na, 2024 yılında CHP’den ayrıldığını açıklayan Gürsel Tekin kayyum olarak atandı.

TEKİN’İN İDDİALARI VE SAVUNMASI

Partiden ihraç edildiği açıklanan Gürsel Tekin, 15 gün içerisinde savunma yapması gerektiğini söyledi. Tekin, “Henüz bana bir bildirim yapılmadı, elime bir tebligat ulaşmadı. Tebligat ulaşınca ona göre savunmamı yapacağım” dedi. Krizin çözümüne yönelik dikkat çeken bir girişimde bulunan Tekin, CHP lideri Özgür Özel ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme isteğini dile getirdi.

CHP’DEN MAHKEME KARARINA TEPKİ

CHP Genel Merkezi, mahkeme kararına sert bir biçimde tepki verdi ve hukuki ile siyasi itiraz sürecini başlatma kararı aldı. Parti yönetimi, Tekin’in kayyum atanmasını “siyasi bir müdahale” olarak değerlendirdi. Ayrıca, Tekin’in bir gün önce CHP üyelik aidatını yatırdığına dair iddialar tartışmaların daha da büyümesine neden oldu. Tekin ise partiden ihraç edilme kararının usulsüz olduğunu belirterek, “Ben CHP’liyim” ifadesini kullandı.