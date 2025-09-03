İstanbul’da CHP Krizi Yaşandı

CHP İSTANBUL KANADINDA KRİTİK GELİŞME

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali talebiyle açılan davanın 15 Eylül’de görülecek duruşmasına odaklandığı bir sırada, İstanbul’da önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te gerçekleşen İstanbul İl Kongresi’nin iptali için başlatılan davada verdiği ara kararla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı. Mahkeme, İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasına da hükmetti. Göreve getirilen yeni heyetin başında eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin yer alıyor. Ayrıca, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap da kayyum listesinde bulunuyor. Bu gelişme, CHP içerisinde yeni tartışmalara sebep oldu.

GENEL BAŞKANDAN İHRAC AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, meydana gelen bu olayların ardından Merkez Yönetim Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantının ardından Özel, Gürsel Tekin’in partiden ihraç edildiğini duyurdu. Özel, “Bu isim Gürsel Tekin olur, başkası olur fark etmez. Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk ettik ve ihraç kararı aldık,” dedi. Tekin, ihraç kararına itiraz ederek, “Ben bu kararı tanımıyorum. AK Parti yargısından şikâyet ediyorsunuz ama siz daha da vahim bir tablo sergiliyorsunuz. Ne bir savunma aldınız ne de ifademi istediniz. Bu şekilde beni ihraç edemezsiniz,” diyerek sert bir tepki gösterdi.

TEKİN’DEN GÖRÜŞME PLANI

Gürsel Tekin’in şikâyetinin ardından CHP yönetimi, Tekin’i resmi olarak savunma yapmaya davet etti. Parti tüzüğüne göre, Tekin’in 15 gün içerisinde savunmasını sunmak üzere başvuruda bulunması gerekiyor. İlk açıklamasını yapan Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile doğrudan görüşmeyi planladığını ifade etti. Tekin, “Yarın Özgür Özel’i arayıp randevu talep edeceğim,” dedi. Ayrıca Tekin’in, bir önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan da randevu isteyeceği öğrenildi.