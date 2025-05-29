İstanbul’da CHP’ye hapis cezası talebi

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve 25 partili hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. 31 Ocak 2025 tarihinde Çağlayan Adliyesi önünde meydana gelen olaylar sebebiyle açılan davada, Çelik’e 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediliyor. İddianame onaylandıktan sonra davanın ilk duruşması 22 Eylül 2025 tarihinde saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Bu durum, CHP’nin İstanbul teşkilatı için önemli bir sürecin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

İMAMOĞLU’NUN İFADE GÜNÜ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Ocak 2025 tarihinde ifade vermek üzere gittiği Çağlayan İstanbul Adalet Sarayı’nın önünde gerginlikler yaşandı. O gün CHP’li yöneticiler ve partili vatandaşlar, İmamoğlu’na destek vermek amacıyla adliye önünde bir araya geldi ve basın açıklaması yapmak istedi. Ancak, polisin müdahalesiyle çatışmalar meydana geldi.

İDDİANAMEDEN SUÇLAMALAR

İddianamede, sanıklara yönelik “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme”, “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama”, “Kasten Yaralama”, “Kamu Malına Zarar Verme” gibi suçlamalar yöneltiliyor. Bu suçlardan 3 yıl 7 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası cezası isteniyor.

MÜŞTEKİ POLİS MEMURLARI

İddianamede, olaylar esnasında yaralandığı belirtilen 5 polis memuru müşteki olarak yer aldı. Bu husus, yaşanan olayların ciddiyetini ve yasal sürecin boyutlarını gösteriyor.

İDDİANAMEDEKİ İSİMLER

İddianamede, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ağabeyi Özkan Çelik, İl Başkan Yardımcısı Ali Kocakaya, Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, Yardımcısı Ozan Temürlenk, İl Sekreter Danışmanı Yılmaz Boyraz, Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren, Maltepe İlçe Başkanı Kenan Otlu, Maltepe Belediye Meclis Üyesi Yusuf Alperen Yurdudeven, Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Canali Tan ve Kartal Gençlik Kolları Başkanı Kazım Caner Boz’un da aralarında bulunduğu 26 kişi şüpheli olarak belirtiliyor.

GENİŞ ETKİYE SAHİP DAVANIN ETKİLERİ

Bu davada CHP’nin İstanbul teşkilatının değişik kademelerinden isimler bulunuyor. İl başkanlığından ilçe başkanlıklarına, gençlik kollarından belediye meclis üyelerine kadar geniş bir kapsamda isimler yer alıyor.