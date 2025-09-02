İstanbul’da CHP Yönetimi Görevden Alındı

HUKUK MAHKEMESİNDEN KRİTİK KARAR

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmasına ve İl Başkanlığı’na geçici bir yönetim kurulunun atanmasına karar verdi. Bu gelişme ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı. Geçici olarak Gürsel Tekin kayyum olarak atandı.

ÇATIŞMALI DURUM VE GÜRSEL TEKİN’İN İHRAÇ KARARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK’yı olağanüstü bir şekilde topladıktan sonra yaptığı açıklamada, Gürsel Tekin’in partiden ihraç edildiğini duyurdu. Gürsel Tekin ile ilgili dikkat çeken bir iddia da gündeme geldi. Tekin’in, mahkeme kararından bir gün önce aktif üyeliğini sürdürmek amacıyla üyelik aidatını yatırdığı öne sürüldü.

ISTİFA DURUMU VE GEÇMİŞTEKİ AÇIKLAMA

Gürsel Tekin daha önce partisinden istifa edeceğini belirtmişti. Ancak bu kararı uygulamadığı ifade ediliyor. Bu durum, Tekin’in partideki geleceği hakkında belirsizlik yaratıyor.