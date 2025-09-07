İstanbul’da Cihannüma Derneği Programı Düzenlendi

İSTANBUL’DA PROGRAM DÜZENLENDİ

İstanbul’da Cihannüma Derneği tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, İsrail’in Gazze’de düzenlediği saldırılar sonucu hayatını kaybedenler için “Aileler Gazze İçin Sabah Namazı’nda Buluşuyor” etkinliği gerçekleştirildi. Fatih Camisi’nde yapılan programda, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali Davut Gül, dernek yetkilileri ve vatandaşlar sabah namazında buluştu. Erbaş’ın yönettiği namazın ardından, Kur’an-ı Kerim okundu ve okulların açılışı dolayısıyla hayatını kaybedenler ile yaşanan katliamların son bulması için dualar yapıldı.

DİN EĞİTİMİNE VURGU

Namaz sonrası cemaate hitap eden Erbaş, çocuklara yönelik din eğitiminin önemine dikkat çekti. Ülkedeki öğrenci sayısının anaokulundan üniversiteye kadar toplam 20 milyon olduğunu belirten Erbaş, “Öğrenci nüfusumuzun 100 ülkenin nüfusundan fazla olduğunu tahmin ediyorum. Bu, ülkemiz için büyük bir zenginlik, servet. Bu serveti nitelikli hale getirmeliyiz. Elbette nicelik de önemli ama nitelik daha önemli. Çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım. Güzel ahlaklı çocuklar yetiştirmemiz lazım.” açıklamasında bulundu.

İSRAİL’İN SALDIRILARINA DİKKAT ÇEKTİ

Erbaş, ayrıca Filistin’deki İsrail saldırılarına da değinerek yaşanan zulmün bir an önce son bulması gerektiğini vurguladı. “İsrail, dünyanın gözü önünde soykırım düzenliyor” diyen Erbaş, durumu şöyle değerlendirdi: “Gazze’de bir zulüm var. Filistin’de bir işgal var. Siyonist işgalciler orada soykırım yapıyor, hemen burnumuzun dibinde. Orada vatanını, milletini ve toprağını savunan kardeşlerimize maddi ve manevi bütün yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Bütün Müslümanlar olarak, bütün dünya olarak, vicdan sahibi insanlar olarak dualarımızı yaparız. ve öyle bir ‘Amin’ diyelim ki semadaki melekler de aminlerimizle idrak etsin.”