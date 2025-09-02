Gündem

İstanbul’da Cinayet Çete Bağlantılı!

istanbul-da-cinayet-cete-baglantili

OLAYIN DETAYLARI

İstanbul Eyüpsultan’da geçtiğimiz cumartesi gecesi meydana gelen silahlı saldırı, 20 yaşındaki Nesimi Acar’ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Acar, Yeşilpınar Mahallesi’nde yürürken kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabanca ile vuruldu. Karnına ve bacağına isabet eden iki kurşunla ağır yaralanan Acar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü ve aileye teslim edilerek defnedildi.

ÇETELERİN ROLÜ

Ekol TV muhabiri Dilara Şahin’in aktardığına göre, Acar’ın ölümünün arkasında, son zamanlarda artan yeni nesil suç yapılanmalarının olduğu iddia ediliyor. Ayrıca, Acar’ın daha önce aynı çete üyeleri tarafından düzenlenen bir silahlı saldırıda yaralandığı ve bu durumdan kurtulduğu öğrenildi.

SALDIRGANIN YAKALANMASI

Gayrettepe Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği, olayın şüphelisini belirlemek için teknik ve fiziki takip yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde saldırıyı gerçekleştiren şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Doğu Karadeniz’de Yerel Sağanak Yağışlar Bekleniyor

2 Eylül hava durumu raporuna göre, Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor, Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklık 42°C'ye ulaşacak.
Gündem

İstanbul’da Cinayet, Saldırgan Yakalandı

İstanbul Eyüpsultan'da 20 yaşındaki bir genç, sokakta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayla bağlantılı bir kişinin yakalandığı bildirildi. Suç örgütlerinin olayda rolü olduğu öne sürülüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.