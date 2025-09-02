İstanbul’da Cinayet Çete Bağlantılı!

OLAYIN DETAYLARI

İstanbul Eyüpsultan’da geçtiğimiz cumartesi gecesi meydana gelen silahlı saldırı, 20 yaşındaki Nesimi Acar’ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Acar, Yeşilpınar Mahallesi’nde yürürken kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabanca ile vuruldu. Karnına ve bacağına isabet eden iki kurşunla ağır yaralanan Acar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü ve aileye teslim edilerek defnedildi.

ÇETELERİN ROLÜ

Ekol TV muhabiri Dilara Şahin’in aktardığına göre, Acar’ın ölümünün arkasında, son zamanlarda artan yeni nesil suç yapılanmalarının olduğu iddia ediliyor. Ayrıca, Acar’ın daha önce aynı çete üyeleri tarafından düzenlenen bir silahlı saldırıda yaralandığı ve bu durumdan kurtulduğu öğrenildi.

SALDIRGANIN YAKALANMASI

Gayrettepe Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği, olayın şüphelisini belirlemek için teknik ve fiziki takip yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde saldırıyı gerçekleştiren şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.