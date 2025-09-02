İstanbul’da Cinayet Çete Bağlantılı!

İstanbul Eyüpsultan’da Silahlı Saldırı Olayı

Geçtiğimiz cumartesi akşamı İstanbul Eyüpsultan’da yaşanan silahlı saldırı, 20 yaşındaki Nesimi Acar’ın hayatını kaybetmesine neden oldu. Yeşilpınar Mahallesi’nde yürüyen Acar, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabanca ile vuruldu. Karnına ve bacağına isabet eden iki kurşunla ağır yaralanan Acar, hastaneye kaldırıldığında tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü ve ailesine teslim edilerek defnedildi.

Çete Hesaplaşması İddiası

Ekol TV muhabiri Dilara Şahin’in haberine göre Acar’ın ölümünün arkasında, son dönemde artış gösteren yeni nesil suç yapılanmalara bağlı olarak bir çete hesaplaşması olduğu öne sürüldü. Ayrıca, Acar’ın daha önce de aynı çete üyeleri tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.

Saldırgan Gözaltına Alındı

Gayrettepe Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.