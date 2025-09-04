İstanbul’da Cinayet, Gündemde Şok Etkisi Yarattı

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul’un Çekmeköy Ömerli Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olay, büyük ses getirdi. 53 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 19 yaşındaki katil zanlısı Mustafa Can Gül tarafından boğazı kesilerek yaşamını yitirdi. Kısa bir süre içinde gözaltına alınan şüpheli Mustafa Can Gül, Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANAN ZANLININ GEÇMİŞİ

Mustafa Can Gül’ün, cinayetin işlendiği restoranda 2 yıl süreyle garson olarak çalıştığı belirlendi. Geçmişinde ‘kadına karşı şiddet’, ‘ısrarlı takip’ ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ gibi suçlardan 3 adet suç kaydı olduğu, ayrıca 09.11.2024-15.01.2025 tarihleri arasında Maltepe Cezaevi’nde yatması gerektiği tespit edildi.

TARTIŞMA VE HUSUMET

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın, sürekli müşteri olarak ziyaret ettiği restoranda, şüpheli Mustafa Can Gül ile çalıştığı süre boyunca bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştığı öğrenildi. Bu tartışmanın ardından aralarında husumet oluştuğu belirlendi. İlerleyen saatlerde, şüpheli Mustafa Can Gül’ün restorana gelerek Kayhan’ı boğazından bıçakladığı anlaşıldı.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Şüpheli, olayın hemen ardından suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Restoranda gerçekleştirilen incelemeler sırasında da gerekli deliller toplandı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Öte yandan, cinayet sonrası hızla yakalanan katil zanlısı Mustafa Can Gül’ün adliyeye sevk edilme anları kameralara yansıdı.