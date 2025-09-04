İstanbul’da Cinayet Olayı Yaşandı

İSTANBUL’DAKİ KORKUNÇ CINAYET

İstanbul Çekmeköy Ömerli Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olay, tüm dikkatleri üzerine çekti. 53 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 19 yaşındaki katil zanlısı Mustafa Can G. tarafından boğazı kesilerek hayatına son verildi. Mustafa Can G.’nin, olayın gerçekleştiği restoranda iki yıl boyunca garsonluk yaptığı biliniyor. Ayrıca, Mustafa Can G.’nin “kadına karşı şiddet”, “ısrarlı takip” ve “konut dokunulmazlığını ihlal” suçları başta olmak üzere toplamda 3 sabıkası olduğu ve 09.11.2024-15.01.2025 tarihleri arasında Maltepe Cezaevi’nde bulunduğu öğrenildi.

OLAY YERİNDE YETKİLİLER GÖREVDE

İstanbul Valisi Davut Gül, yaşanan olayın ardından restorana gelerek detayları öğrendi. Soruşturmanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülmekte olduğu belirtiliyor. Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın İstanbul Adliyesi’nde Genel Suçlar Soruşturma Bürosu’nda görev yaptığı, olay yerindeki incelemelere İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili’nin de katıldığı ifade ediliyor.

İDDİALAR VE BELGELER

Cinayet ile ilgili ortaya atılan çeşitli iddialar, büyük yankı uyandırdı. Cinayetin gerçekleştiği restoranın, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’a ait olduğu öne sürülüyor. Mustafa Can G.’nin, işten çıkartılmasına karşılık gösterdiği tepki ve alacak talepleri nedeniyle birkaç kez mekâna gittiği iddia ediliyor. Savcı Kayhan’ın, bu taleplerini geri çevirmesinin ardından Mustafa Can G.’nin cinayeti gerçekleştirdiği öğrenildi.