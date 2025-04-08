İstanbul’da Cinayet Şüphelileri Yakalandı

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İstanbul Şişli’de cinayete kurban giden hamile kadın Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer’in saldırı şüphelileri tespit edilerek yakalandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “İstanbul Şişli’de öldürülen hamile kadın Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer’in cinayet şüphelileri yakalandı.” Edirne Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen bir araç üzerinde gerçekleştirdikleri operasyonda, cinayetlerin şüphelisi olan A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. isimli dört kişiyi yakaladı. Ayrıca, aracı kullanan göçmen kaçakçılığı organizatörü M.S. de gözaltına alındı.

İŞLEM SÜREÇLERİ VE İFADELER

Çeşitli işlemlerin ardından A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. isimli şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. M.S. ise “Göçmen Kaçakçılığı” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, Kuştepe Mahallesi’nde bir binanın zemin katındaki dairede gerçekleşti. S.Y., G.K. ve D.K. telefonla polisi arayarak, arkadaşlarının evde maskeli kişiler tarafından silahla vurulduğunu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan polis ekipleri, dairenin salonunda biri kadın olmak üzere iki kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördü. Sağlık ekipleri, yaralıların ağır durumda olduğunu belirleyerek ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hamile olduğu öğrenilen Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer, hastanede hayatını kaybetti. İhbarı yapan S.Y., G.K., D.K. ve apartman görevlisi T.E. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Küçükcoşkun’un 1 kurşunla, Gezer’in ise 9 kurşunla öldürüldüğü tespit edildi.