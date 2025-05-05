İstanbul’da Cinayet Zanlıları Yakalandı

OLAYIN GÜNDEMİ

İstanbul’un Şişli ilçesinde 34 yaşındaki Bahar Aksu’yu vurarak hayatına son veren eski eşi Rüstem Elibol ve onunla birlikte hareket eden 3 kişi, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Edinilen bilgilere göre, Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol (37) ve beraberindeki kişiler tarafından sokak ortasında kaçırılma girişimine maruz kalmış ve ardından silahla vurularak hayatından edilmiştir. Aksu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili olarak, Aksu’yu öldüren eski eşi ve diğer faillerin yakalanması amacıyla bir operasyon başlatıldı.

ZANLIYLA İLGİLİ GELİŞMELER

Üç zanlı, Silivri’de şehir çıkışlarındaki kontrol noktalarında polis ekipleri tarafından yakalandı. Rüstem Elibol’un ise Kağıthane’de yakalandığı öğrenildi. Olay yeri incelemesinde, 6 adet kovan tespit edildi ve kadına toplamda 3 kurşun isabet ettiği iddia edildi. Yakalanan dört saldırgan, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Bu gelişmeler, sokakta meydana gelen kaçırma ve cinayet davasında şüphelilerin adalete teslim edilmesi açısından kritik bir öneme sahip.