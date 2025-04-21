İstanbul’da Cinsel İçerik Davası Görüldü

İSTANBUL’DA CİNSEL İÇERİKLİ PARTİYLE İLGİLİ DAVADA BERAT

İstanbul’da, cinsel içerikli videolar paylaşarak, Kadıköy’de yılbaşı öncesi bir parti düzenleme hazırlığı yapan Tolga T. ve Laden S., suçlarından dolayı mahkemeye çıkarıldı. “Hayasızca hareketlerde bulunma, şiddet kullanarak hayvanlarla, ölmüş insan bedeniyle ilgili müstehcen yayın üretmek ve satmak” suçlaması ile karşı karşıya kalan sanıklara, 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ancak mahkeme, her iki sanığın da beraatlerine karar verdi.

DAHA ÖNCE DE BENZER ETKİNLİKLER DÜZENLENMİŞ

Kadıköy’deki bir internet sitesi üzerinden yapılan cinsel içerikli paylaşımlar ve parti organizasyonları ile ilgili ihbar sonrası, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 28 Aralık 2024 tarihinde bir operasyon gerçekleştirdi. “Kinky turkey” ismiyle bilinen etkinlikte, BDSM ve cinsel fantezilerin yer alacağı bildirildi. Etkinlik, internet sitesi ve sosyal medya üzerinden ilan edilmesine rağmen adres bilgisi yalnızca bilet alan ve rezervasyon onaylanan katılımcılara ifşa ediliyordu. Tolga T. ve Laden S.’nin daha önce Beyoğlu’nda benzer bir etkinlik düzenledikleri de belirlendi.

ETKİNLİKTEN ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

İddianamede, etkinlikte 23 kişinin bulunduğu duyuruldu. Ayrıca, yapılan aramalarda çeşitli BDSM ekipmanları, bir adet titreşimli elektronik tasma, iki adet bel ve sırt korsesi, iki adet eldiven, iki adet tasma zinciri, iki adet bel kemeri, beş adet bağlama halatı, bir adet boyunduruk, iki adet bağlama zinciri, bir adet oyun çarkı, dört adet maske, iki adet fantezi vücut aksesuarı ve cinsel içerikli materyallere el konulduğu kaydedildi.

SANIKLAR SAVUNMALARINI YAPTI

Duruşmaya katılan sanık Tolga T. savunmasında, “Kinky turkey sayfası bana aittir. Paylaşımlar bana aittir. İddiaları kabul etmiyorum. Ben sadece yılbaşı partisi organizasyonu yaptım” ifadelerini kullandı. Sanık Laden S. ise, “Cinsel ilişkiye dair bir paylaşımımız yok. Partide de böyle bir durum yaşanmadı” dedi.

HUKUKİ SAVUNMALAR

Laden S.’nin avukatı, yapılan aramaların hukuka aykırı olduğunu belirtip, “Müvekkil hiçbir hukuka aykırı eylemde bulunmamıştır” dedi. Tolga T.’nin avukatı ise, “Yapılan arama hukuka aykırıdır. Paylaşımlar tanıtım amaçlıdır ve müstehcenlik içermemektedir. Müvekkilin tüm suçlardan beraatini talep ederiz” şeklinde savunma yaptı.