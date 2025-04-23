İstanbul’da Çocuk Bayramı Kutlandı

23 NİSAN KUTLAMALARI VE TÖRENİN DETAYLARI

İstanbul’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sunma etkinliği gerçekleştirildi. Bu tören, Valilik tarafından düzenlenirken, Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve diğer protokol üyeleri ile beraber çocuklar da etkinliğe katıldı.

ÖĞRENCİLERDEN SANATSAL GÖSTERİLER

Törende, Sultangazi Şehit Ferdi Yurduseven Ortaokulu öğrencileri “Yüzyılın Sesleri” adlı müzik dinletisi sunarken, Üsküdar Hüseyin Dalkılıç Ortaokulu’ndan oluşan halk oyunları ekibi de gösteri yaptı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, halk oyunları ekibinden iki öğrenciyle birlikte anıta çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İBB, bazı siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları da anıta çelenk bıraktı.

ÇELENK SUNMA ETKİNLİĞİ VE AÇIKLAMALAR

Resmi törenin sona ermesiyle birlikte, Vali Yardımcısı Alkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Yentür alanı terk etti. Ardından İBB, zabıta mangası eşliğinde anıta çelenk bıraktı. İlginç şekilde, CHP’nin çelenk sunumunda “Millet Büyüktür” ifadesi dikkat çekti. Törenin ardından katılımcılar anıtın önünde fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdi. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, gazetecilere verdiği demeçte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara emanet ettiği millet iradesinin önemini vurguladı.

İMAMOĞLU’NUN ÇOCUKLAR İÇİN YAPTIĞI FAALİYETLER

Aslan, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’daki çocuklar için gerçekleştirdiği faaliyetlere de değindi. İmamoğlu’nun en kısa zamanda görevine geri dönmesi için çaba harcadıklarını belirten Aslan, “Her gün mücadelesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti içindir, halk içindir. Halk için mücadele etmeye devam ediyor. Kimse halkın üstünde değildir, halktan daha büyük değildir.” şeklinde konuştu.