İstanbul’da Çocuk Bıçaklandı, Hayatını Kaybetti

GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKMASIYLA TARTIŞMA BAŞLIYOR

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuk, sosyal medya üzerinden kadın kimliğiyle sahte bir hesap açarak 17 yaşındaki arkadaşı F.C. ile uzun bir süre sohbet ediyor. Sosyal medya iletişimi sırasında F.C., kendisiyle yazışan kişinin gerçek kimliğini öğrendiğinde öfkeyle doluyor.

KAVGA VE HAŞİS

Olay, sabah saat 09.30 sıralarında Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi Halkalı Caddesi’ndeki bir restoranın önünde gelişiyor. Çorba almak için restorana gelen Botan B., burada F.C. ile karşılaşıyor. İkili arasında başlayan tartışma hızla kavgaya dönüşüyor. F.C., yanında taşıdığı bıçağı çıkararak Botan B.’yi sırtından defalarca bıçaklıyor.

Çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırmaya çalışırken Botan B., aldığı ağır darbelerle yere yığılıyor. F.C. olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu hemen yetkililere bildiriyor. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri intikal ediyor. Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılıyor ancak tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamıyor.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANIYOR

F.C. ise olaydan sonra kaçıyor, ancak kısa bir süre içinde polis ekiplerince yakalanıyor. Cinayet anına dair güvenlik kameralarındaki görüntülerde Botan B.’nin bıçaklanarak yere düştüğü anlar yer alıyor. Bu olay, gençler arasında sosyal medya üzerinden yaşanan güven sorunlarının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.