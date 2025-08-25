İstanbul’da Çocuk Cerrahisi Uzmanı İstifa Etti

İSTİFA KARARI HANGİ SEBEPLERLE GÜNDEME GELDİ?

İstanbul’deki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde görevli Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Çakmak’ın istifa kararı, kamuoyunda geniş yankı buldu. İstifa kararını sosyal medya üzerinden duyuran Çakmak, “Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde bu masalarda 3 yılda 1502 hasta ameliyat ettim. Çalışma arkadaşlarımla dünyada çok nadir görülen hastalarla karşılaştık. Birçok zorlukları beraber göğüsledik. Neredeyse soluksuz çalıştık. Yine de her güne aynı enerjiyle başladık. Ve istemesem de ayrılık günü geldi çattı” şeklinde açıklama yaptı.

MADDİ SIKINTILAR NEDENİYLE İSTİFA

Dr. Çakmak, açıklamasında “İstanbul’daki masraflara devletteki maaş yetmediğinden devlet hastanesinden ayrılmak zorunda kaldım” ifadelerini kullandı. Takip ettiği tüm hastalarıyla olan iletişimini aksatmamak istediğini belirten doktor, “Tüm hastalarım kendilerinden herhangi bir karşılık beklenmeksizin istedikleri zaman bana sosyal medyadan mesaj yoluyla ulaşabilirler. Sağlığına bir nebze dokunup faydam olduğum tüm hastalarıma ve hasta yakınlarıma sağlıklı bir ömür dilerim” diye ekledi.

BASINDAKİ YANLIŞ ANLAŞILMALARA TEPKİ

Çakmak’ın istifa haberinin veriliş biçimi, bazı basın kuruluşları tarafından “3 yılda 1502 ameliyat yaptığı için yoğunluktan dolayı istifa ettiği” şeklinde yorumlandı. Ancak, Dr. Çakmak bu iddialara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından “Haberlerde alakasız bir başlıkla ilişiklendirilmişim. Lütfen düzeltiniz. İstifa sebebim yoğunluk değil. Biz işimizi aşkla ve hep aynı heyecanla yapan insanlarız. Bu şekilde başlık atıp sanki yaptığımız işten bezmişiz gibi belirtmelerini hazmedemiyorum. Bu gazetecilik değil” dedi.