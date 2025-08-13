Haberler

İstanbul’da Çocuk, Scooter’ı Çaldı

ÇALMA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay, İstanbul’un Fatih ilçesinde meydana geldi. Bisikletle ve scooter’la gelen iki çocuktan biri, demirlere bağlı olan scooter’ı yerinden sökerek bölgeden uzaklaştı. Bu anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

SCOOTER’IN ÇALINDIĞI AN

Olay, önceki gün saat 10.45 sıralarında Mimar Kemalettin Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, iki çocuk, birinin demirler tarafından sabitlenmiş scooter’ı sökerek çalmış. Çalan çocuk, kendi kullandığı scooter’ı olay yerinde bırakıp, çaldığı scooter’a binerek arkadaşının yanına doğru hareket etti. Güvenlik kamerası, bu anları detaylı şekilde kaydetti. Görüntülerde, scooter’la gelen çocuğun demirlere bağlı scooter’ı söktüğü ve ardından bu scooter’a bindiği net bir şekilde görülüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırşehir’deki Kur’an Kursu Çocukları Geziyor

Kırşehir'deki yaz Kur'an kursuna katılan 1000'den fazla çocuk, tarihi ve kültürel mekanları gezerek şehrin değerlerini öğreniyor ve çeşitli aktivitelere katılıyor.
Haberler

Memur-Sen Eylem Takvimi Paylaştı

Memur-Sen, 2026-2027 yılları için Kamu İşveren Heyeti'nin teklifinin yetersiz olduğunu belirterek, 81 ilde toplu eylem planladığını açıkladı. Eylem takvimi de paylaşıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.