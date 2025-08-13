İstanbul’da Çocuk, Scooter’ı Çaldı

ÇALMA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay, İstanbul’un Fatih ilçesinde meydana geldi. Bisikletle ve scooter’la gelen iki çocuktan biri, demirlere bağlı olan scooter’ı yerinden sökerek bölgeden uzaklaştı. Bu anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

SCOOTER’IN ÇALINDIĞI AN

Olay, önceki gün saat 10.45 sıralarında Mimar Kemalettin Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, iki çocuk, birinin demirler tarafından sabitlenmiş scooter’ı sökerek çalmış. Çalan çocuk, kendi kullandığı scooter’ı olay yerinde bırakıp, çaldığı scooter’a binerek arkadaşının yanına doğru hareket etti. Güvenlik kamerası, bu anları detaylı şekilde kaydetti. Görüntülerde, scooter’la gelen çocuğun demirlere bağlı scooter’ı söktüğü ve ardından bu scooter’a bindiği net bir şekilde görülüyor.