İstanbul’da Çocuklar Parkta Kavga Etti

ÇOCUKLARIN PARKTAKİ KAVGASI GÖRÜNTÜLENDİ
İstanbul Başakşehir’de çocukların parkta yaşadığı kavga, bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüler, park içerisinde 3 farklı çocuk grubunun yan yana çatıştığını ortaya koyuyor. Olay, birkaç gün önce Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde gerçekleşti.
ÜÇ AYRI GRUPTAN KAVIŞMA ANLARI
Parkta, aralarında kız çocuklarının da bulunduğu 3 ayrı çocuk grubunun, birbiriyle yan yana kavgaya tutuştuğu anlar görüntülendi. Bu anlarda çocukların gruplar halinde birbirlerine acımasızca saldırdığı görüldü.