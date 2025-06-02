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İstanbul’da Çocuklar Parkta Kavga Etti

ÇOCUKLARIN PARKTAKİ KAVGASI GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul Başakşehir’de çocukların parkta yaşadığı kavga, bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüler, park içerisinde 3 farklı çocuk grubunun yan yana çatıştığını ortaya koyuyor. Olay, birkaç gün önce Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde gerçekleşti.

ÜÇ AYRI GRUPTAN KAVIŞMA ANLARI

Parkta, aralarında kız çocuklarının da bulunduğu 3 ayrı çocuk grubunun, birbiriyle yan yana kavgaya tutuştuğu anlar görüntülendi. Bu anlarda çocukların gruplar halinde birbirlerine acımasızca saldırdığı görüldü.

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