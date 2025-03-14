İstanbul’da Çöl Tozu ve Sıcak Hava Uyarısı

HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK

İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, pazar gününe kadar hava mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor ve Kuzey Afrika üzerinden gelen çöl tozu etkisini gösterecek. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “Pazar gününe kadar, sıcaklıklar yükselecek ve çöl tozu gelecek. Sıcaklıklar, pazar gününe kadar çıkıyor. Pik değere pazar günü ulaşacak. Oraya gelmiş olan değerler, 110 yılın üzerindeki ölçümlerle karşılaştığımızda hiç karşılaşılmamış bir değer. Yani o günlere ait rekor sıcaklıklar olmuş olacak” diye belirtiyor.

ÇÖL TOZUNUN ETKİLERİ

Tek, “Pazar gününden sonra çöl tozu da etkisini kaybetmiş olacak; ama kuzeyden gelen soğuk bir hava var. Sıcaklıklar bir anda düşecek” şeklinde konuşuyor. Geçtiğimiz ay İstanbul ve ülkenin birçok bölgesinde kar yağışı etkisi görülmüştü ve hava sıcaklıklarında düşüş yaşanmıştı. Son günlerde ise sıcaklıklar İstanbul’da mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre, yurdun batı kesimiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

HAVA KALİTESİ DÜŞÜYOR

Adil Tek, çöl tozunun etkisinin birkaç gün süreceğini, ardından sıcaklıklarda hissedilir bir düşüş yaşanacağını aktarıyor. “Kuzey Afrika üzerinden gelen bir hava var. Sadece çöl tozu değil, sıcaklıklar da artıyor beraberinde. Afrika kökenli bir akış var üzerimizde. Sahra’dan kalkan tozlar üzerimize doğru geliyor ama konsantrasyon değerleri çok yüksek değil. Özellikle yurdun batısında daha çok etkisini gösterdi. Yani Marmara ve Ege’de ağırlıklı olarak ama yurdun genelinde de yayılmış vaziyette. Konsantrasyon değerleri bir parça Marmara ve Ege’de daha yüksek. Dün ve önceki günden itibaren başladı aslında bu toz transferi” diyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT

Mart ayında sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini belirten Tek, “Bu durumu iklim değişikliğine bağlıyoruz ama tabii ki iklim değişikliğinin temeli, bu tür sıcaklıkların sıklığının artması, gittikçe rekor değerlerin kırılması var. Mart ayında sıcaklık değerleri yükselerek İstanbul’da 27-28 derecelere kadar çıkacak. Burada 1911 yılından beri düzenli ölçümlerin yapıldığını hatırlatarak, buna göre geçmiş yıllarla kıyaslama yapılmış. Tek, “İstanbul için 28 dereceye çıkarsa, bu değerle daha önceden hiç karşılaşmış değiliz. Önümüzdeki hafta sonuna kadar çıkacak sıcaklıklar, pazar gününe kadar çıkıyor. Pik değere pazar günü ulaşacak” ifadelerini ekliyor.

KAR YAĞIŞI YOLDA

Pazar gününden sonra hava sıcaklıklarının düşeceği ve yağışların geleceği bilgisini veren Tek, “Pazar gününe kadar sıcaklıklar yükselecek ve çöl tozu gelecek. Sıcaklıklar pik yapacak. Pazar gününden sonra çöl tozu da etkisini kaybetmiş olacak; ama kuzeyden gelen soğuk bir hava var. Sıcaklıklar bir anda düşecek. 3 gün içerisinde sıcaklıklarda ani düşüş olacak. Peşinden yağmurlar geliyor. Yine kar yağışını duyuyor olacağız önümüzdeki hafta. Yani 4-5 gün içerisinde çok büyük değişiklikler bekliyoruz. Özellikle Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Ege’nin iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da kar yağışı bekleniyor. Ankaralılar, bu sefer kar yağışını deneyimleyecek gibi görünüyor. Önümüzdeki Çarşamba’dan itibaren kar yağışı olasılığı artıyor” şeklinde belirtmektedir.