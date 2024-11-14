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İstanbul da Dahil 11 İl İçin Uyarı

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GENEL DEĞERLENDİRME

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son açıklamalara göre, Türkiye’nin batı bölgeleri çok bulutlu bir havaya sahip. Marmara Bölgesi, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara’nın kuzey kesimlerinde sağanak yağışların süreceği, diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor.

YAĞIŞLARIN ETKİSİ

Yağışların, İzmir’in kuzey ve iç kesimleri ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca, gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis yaşanabileceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının önemli bir değişiklik göstermeyeceği ve yurt genelinde mevsim normalleri etrafında devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVEETLİ YAĞIŞ UYARISI

Balıkesir’in batısı ve İzmir’in kuzey ilçeleri için akşam saatlerinden sonra İzmir’in iç kesimleri ile Balıkesir ve Bursa’da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel ve su baskını, kıyılarda yıldırım, trafikte aksamalar gibi) dikkat edilmesi ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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