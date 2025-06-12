İstanbul’da Dairelere Talep Artıyor

DEPREM SONRASI GÜVENLİK ARAYIŞI

İstanbul’da 23 Nisan’da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlarda tedirginlik yarattı ve konut tercihlerini önemli ölçüde etkiledi. Artık ev alırken ya da kiralarken yalnızca fiyat ve konum gibi geleneksel ölçütler değil, binanın yaşı, zemin yapısı ve depreme dayanıklılığı gibi unsurlar da öncelikli hale geldi. İstanbul’daki güvenli bölgelere olan talep bu sebeple hızla arttı.

TALEP ARTAN İLÇELER

Deprem, özellikle fay hattına yakın ve zayıf zeminli bölgelerde yaşayan birçok aileyi daha güvenli semtlere yönlendirdi. İstanbul’un kuzeyinde yer alan Başakşehir, Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Şile, Çekmeköy ve Beykoz gibi ilçelere olan ilgi son dönemde önemli ölçüde arttı. Bu bölgelerdeki kira fiyatları da yükseliş gösterdi. Son altı ayda kira artışı bu ilçelerde yüzde 30’a kadar çıkarken, riskli bölgelerdeki artış ise yüzde 5-7 seviyelerinde sınırlı kaldı.

POPÜLER YAPILAR VE TERCİHLER

Emlak danışmanı Recep Ayyıldız, depremin ardından ailelerin taşınma kararı aldığını belirterek, “Zemin etüdü yapılmış, yeni yönetmeliklere uygun ve beş katı geçmeyen yapılar en çok tercih edilenler arasında. Özellikle markalı ve güvenilir inşaat firmalarının projelerine yoğun talep var,” dedi. Ayrıca, sahil hattındaki bölgelerin artık eski kadar ilgi görmediği de belirtildi. Gayrimenkul uzmanı Elif Demirtaş, “Sahil bölgeleri, eski binalar ve riskli zemin yapıları nedeniyle gözden düşüyor” diye ekledi. Son dönemde yalnızca yeni konut projelerine değil, mevcut yapıların güçlendirilmesine ve kentsel dönüşüm projelerine de yoğun ilgi oluştu.

1+1 DAİRELERE YÜKSELEN TALEP

Özellikle 1+1 daireler, tek kişilik haneler ve yatırımcılar için cazip konut tiplerinden biri haline geldi. Uzmanlar, 1+1 dairelere olan talebin ilerleyen yıllarda daha da artabileceğini ve bu konutların yatırımcılar için çekici olmaya devam edeceğini belirtiyor.