İstanbul’da “Daltonlar” Suç Örgütünün Soruşturması Tamamlandı

İSTANBUL’DA SUÇ ÖRGÜTÜ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

İstanbul’da “Daltonlar” isimli suç örgütüne yönelen soruşturma neticelendi ve toplam 105 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 1676 sayfalık iddianamede, 2 kişi “maktul”, 1 kişi “mağdur”, 78 kişi “müşteki” ve 69’u tutuklu, 9’u firari olmak üzere toplam 105 kişi şüpheli olarak kaydedildi. İddianamede, suç örgütünün nasıl oluştuğu ve yapısının detayları aktarıldı.

ÖRGÜTÜN YAPISI VE LİDERLERİ

Firari durumdaki başkan Barış Boyun’un, örgütün Türkiye’deki faaliyetlerini sürdürebilmek için farklı alanlarda yöneticiler atadığına dikkat çekildi. Örgütün silahlı eylem grubunun liderliğini üstlenen firari şüpheli Beratcan Gökdemir’in, Yenibosna’da “Daltonlar” olarak bilinen örgütün başında olduğu ifade edildi. Gökdemir’e bağlı grup, Boyun’un adına birçok silahlı saldırı, kasten öldürme ve yağma eylemleri gerçekleştirmiş. İddianamede, Gökdemir’in 2024 Mart ayında Boyun’dan ayrıldığı ve “Daltonlar”ın liderliği görevine geçtiği belirtildi, ayrıca yapılan araştırmalarda Gökdemir’in ayrılışının haksız kazanç ve silah dağıtımı konularından kaynaklandığı vurgulandı.

SOSYAL MEDYANIN ROLÜ VE GENÇ ÜYELER

“Daltonlar”ın diğer yer altı suç örgütlerine göre bazı belirgin farklar taşıdığı aktarılarak, genç üyelerin 15-20 yaş aralığından seçildiği, çoğunun bilgisayar oyunları edimlerinden etkilendiği ve sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla örgüte katılımı teşvik ettikleri kaydedildi. Gökdemir’in liderlik ettiği grup, yöneticilere mutlak bağlılık gösterirken, üyelerin onlara “Abi” olarak hitap ettiği bilgisi yer aldı. Örgüt, olası polis operasyonlarından kaçınmak için de çeşitli tedbirler almayı başardığı vurgulandı.

EYLEM STRATEJİLERİ VE SUÇLAMALAR

İddianamede, “Daltonlar”ın yürüttüğü 63 eylem hakkında bilgi verildi. Suç örgütünün, iş insanlarına haraç ve koruma parası gibi taleplerle maddi gelir sağlamak, rakip gruplara silahlı saldırılar düzenlemek ve maddi menfaat karşılığı üçüncü kişilere yönelik suç eylemleri gerçekleştirmek üzere üç ana strateji benimsediği belirtildi. Firari şüphelilere ve tutuklu şahıslara karşı “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” dahil birçok suçlamada 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve uzun yıllar hapis cezası ile adli para cezası talep edildi. Hazırlanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.