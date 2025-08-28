Haberler

İstanbul’da DEAŞ’a Operasyon Gerçekleşti

DEAŞ’A YÖNELİK OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul’da, silahlı terör örgütü DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonda, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan L.Y. ile birlikte toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma alanlarıyla bağlantılı oldukları tespit edilen ve İstanbul’da etkinlik gösteren şahıslara yönelik bir dizi operasyon gerçekleştirdi.

BASKINLARDA ELE GEÇİRİLENLER

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucu, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet mermi, 12 bin 500 dolar, 118 bin lira, 2 bin euro, 17 gram altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma süreci devam eden şüpheliler, güvenlik güçlerinin takibi altına alındı.

Şahinbey Belediyesi Ailelere Destek Veriyor

Şahinbey Belediyesi, zor durumda olan bir aileye yardım ederek sosyal belediyecilik anlayışını pekiştiriyor. Desteklenen aile, yaşam koşullarında önemli iyileşmeler sağladı.
Endonezya’da Kızamık Salgını Yaşandı

Doğu Cava'da meydana gelen kızamık salgınında 17 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, durumu kontrol altına almak için büyük bir aşılama kampanyası başlattı.

