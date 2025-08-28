İstanbul’da DEAŞ’a Operasyon Gerçekleşti

DEAŞ’A YÖNELİK OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul’da, silahlı terör örgütü DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonda, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan L.Y. ile birlikte toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma alanlarıyla bağlantılı oldukları tespit edilen ve İstanbul’da etkinlik gösteren şahıslara yönelik bir dizi operasyon gerçekleştirdi.

BASKINLARDA ELE GEÇİRİLENLER

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucu, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet mermi, 12 bin 500 dolar, 118 bin lira, 2 bin euro, 17 gram altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma süreci devam eden şüpheliler, güvenlik güçlerinin takibi altına alındı.