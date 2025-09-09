İstanbul’da DEAŞ Gözaltı Operasyonu Yapıldı

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olan ve çatışma bölgeleri ile bağlantılı bilgileri belirlenen 10 yabancı teröristi tespit etti. Bu kişilerin Türkiye açısından tehdit oluşturduğu belirtiliyor.

İSTANBUL’DA OPERASYON DÜZENLENDİ

DEAŞ yanlısı şahıslarla ilişki içinde olan ve örgüte destek veren sosyal medya paylaşımları yapan 9 kişi de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belirlendi. Bu kişiler, örgütün güncel propaganda faaliyetlerini ve örgütsel iletişim sağlanan uygulamaları kullandıkları yönünde bilgilere sahip. 19 şahsın yakalanması amacıyla İstanbul’un 12 ilçesinde 21 adrese operasyon gerçekleştirildi.

19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleşen operasyon sonucunda 19 şüpheli gözaltına alındı.