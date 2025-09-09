Gündem

İstanbul’da DEAŞ Gözaltı Operasyonu Yapıldı

istanbul-da-deas-gozalti-operasyonu-yapildi

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olan ve çatışma bölgeleri ile bağlantılı bilgileri belirlenen 10 yabancı teröristi tespit etti. Bu kişilerin Türkiye açısından tehdit oluşturduğu belirtiliyor.

İSTANBUL’DA OPERASYON DÜZENLENDİ

DEAŞ yanlısı şahıslarla ilişki içinde olan ve örgüte destek veren sosyal medya paylaşımları yapan 9 kişi de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belirlendi. Bu kişiler, örgütün güncel propaganda faaliyetlerini ve örgütsel iletişim sağlanan uygulamaları kullandıkları yönünde bilgilere sahip. 19 şahsın yakalanması amacıyla İstanbul’un 12 ilçesinde 21 adrese operasyon gerçekleştirildi.

19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleşen operasyon sonucunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

ÖNEMLİ

Gündem

İkinci El Araç Alırken Dikkat!

İkinci el araç alımında ekspertiz raporu önemli bir rol oynuyor. Ancak gizli kusurların tespiti zorlaşabiliyor. Uzmanlar, alıcıların üst paketleri tercih etmelerini öneriyor.
Gündem

Ysk, Chp İstanbul Kongresi İçin Değerlendirdi

Yüksek Seçim Kurulu, CHP İstanbul'un Olağanüstü İl Kongresi'nin 24 Eylül’de yapılmasına onay verdi ve sürecin Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından yürütülmesini kararlaştırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.