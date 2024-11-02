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“İstanbul’da DEAŞ Operasyonu: 23 Tutuklama”

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TERÖR SUÇLARI SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü DEAŞ bünyesinde, Ahidder adı altında yasadışı mescit ve medrese faaliyetleri yürüttüğü belirlenen şüphelilere yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor. Bu süreçte gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri sona erdi.

ŞÜPHELİLER ADALET HUZURUNDA

Sağlık kontrollerinin ardından, gözaltındaki şüpheliler Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gönderildi. Burada yapılan işlemler sonucunda, savcılık ifadeleri alındı. Daha sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 23’ü tutuklandı. Ayrıca, 10 şüpheli için imza atma yükümlülüğü, 1 şüpheli için ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

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