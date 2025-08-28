Haberler

İstanbul’da DEAŞ Operasyonu Yapıldı

İstanbul’da silahlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen operasyonda, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan L.Y.’nin de yer aldığı toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, çatışma bölgeleriyle bağlantısı olduğu belirlenen ve İstanbul’da faaliyet gösteren şüphelilere karşı bir operasyon düzenledi.

YAPILAN BASKINLARDA ELE GEÇİRİLENLER

Gerçekleştirilen baskınlarda, İnterpol tarafından aranan bir şahısla birlikte 9 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 mermi, 12 bin 500 dolar, 118 bin lira, 2 bin euro, 17 gram altın ve birçok dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

Şahinbey Belediyesi Ailelere Destek Veriyor

Şahinbey Belediyesi, zor durumda olan bir aileye yardım ederek sosyal belediyecilik anlayışını pekiştiriyor. Desteklenen aile, yaşam koşullarında önemli iyileşmeler sağladı.
Endonezya’da Kızamık Salgını Yaşandı

Doğu Cava'da meydana gelen kızamık salgınında 17 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, durumu kontrol altına almak için büyük bir aşılama kampanyası başlattı.

