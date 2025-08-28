İstanbul’da DEAŞ Operasyonu Yapıldı

İSTANBUL’DA DEAŞ OPERASYONU

İstanbul’da silahlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen operasyonda, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan L.Y.’nin de yer aldığı toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, çatışma bölgeleriyle bağlantısı olduğu belirlenen ve İstanbul’da faaliyet gösteren şüphelilere karşı bir operasyon düzenledi.

YAPILAN BASKINLARDA ELE GEÇİRİLENLER

Gerçekleştirilen baskınlarda, İnterpol tarafından aranan bir şahısla birlikte 9 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 mermi, 12 bin 500 dolar, 118 bin lira, 2 bin euro, 17 gram altın ve birçok dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.