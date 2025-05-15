İstanbul’da DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli

İSTANBUL’DA DEAŞ OPERASYONU

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda 11 şüpheli ele geçiriliyor. Düzenlenen baskınlar sırasında örgütle bağlantısı tespit edilemeyen ve vize ihlali bulunan 3 kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim ediliyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Bu operasyon, güvenlik güçlerinin terörle mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. DEAŞ gibi tehditlerin önlenmesi amacıyla atılan adımlar, kamu güvenliğini sağlamayı hedefliyor.