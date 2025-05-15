Haberler

İstanbul’da DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli

İSTANBUL’DA DEAŞ OPERASYONU

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda 11 şüpheli ele geçiriliyor. Düzenlenen baskınlar sırasında örgütle bağlantısı tespit edilemeyen ve vize ihlali bulunan 3 kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim ediliyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Bu operasyon, güvenlik güçlerinin terörle mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. DEAŞ gibi tehditlerin önlenmesi amacıyla atılan adımlar, kamu güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail Ordusu Gazze’ye Saldırıyor

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun gerçekleştirdiği hava saldırılarında, kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere 40 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda ev ve barınak tahrip oldu.
Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde normal sezon son haftası yarın Türk Telekom ile Beşiktaş Fibabanka karşılaşmasıyla başlayacak. İlk 6 sırayı alan takımlar play-off’a yükselecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.