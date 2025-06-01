İstanbul’da Denetimler Arttı, Hava Desteğiyle

İSTANBUL’DA DENETİM FAALİYETLERİ ARTTI

İstanbul’da emniyet güçleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için yollardaki denetimlerini önemli ölçüde artırdı ve helikopter destekli uygulama düzenledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bayram döneminde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek ve vatandaşların emniyet içinde seyahat etmelerini sağlamak hedefiyle kent genelinde güvenlik ve trafik denetimlerini genişletti.

HELİKOPTER DESTEKLİ UYGULAMA YAPILDI

Gerçekleştirilen bu denetimlere havadan destek sağlandı. Hem karadan hem de havadan yapılan uygulamalarda, yoğun trafiğin olduğu bölgeler başta olmak üzere il genelindeki ana yollar detaylı bir şekilde denetlendi. Mahmutbey gişelerinden başlayarak TEM Otoyolu üzerinden İstanbul’un çıkışına kadar devam eden kontrollerde, kural ihlalleri yapan ve hız sınırını aşan sürücüler helikopter aracılığıyla tespit edildi. Denetimler sırasında hatalı oldukları belirlenen sürücüler, kara yolundaki ekiplerce durdurularak gerekli cezai işlemlere tabi tutuldu.