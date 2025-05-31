İstanbul’da Denetimler Sıkı Tutuluyor

DENETİM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İstanbul’da Kurban Bayramı öncesinde, özellikle şehir dışındaki otoyol üzerindeki dinlenme tesisleri, akaryakıt istasyonları, restoranlar ve diğer işletmeler İl Ticaret Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından detaylı bir şekilde denetlendi. Fahiş fiyatlarla ürün satan ve etiketlerinde usulsüzlükler tespit edilen işletmelere tutanak tutuldu ve cezai işlem uygulandı. İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi fırsatçılara karşı durmaya devam ediyor.

DENETİM KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Denetimlerini sürdürerek çeşitli noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde, otoyolların kenarındaki şehirden uzak işletmeler de kapsama alındı. Ekipler, akaryakıt istasyonları, mola tesisleri, restoranlar gibi birçok işletmeden fiyat etiketleri, satış fiyatları ve son kullanma tarihlerine kadar detaylı denetim yaptı. Yapılan denetimlerde tespit edilen usulsüzlükler için tutanaklar düzenlendi ve gerekli cezai işlemler başlatıldı.

İLERİDEKİ DENETİMLER DEVAM EDECEK

İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerinin Kurban Bayramı öncesinde fırsatçılara karşı uyguladığı bu denetimlerin sıklıkla devam edeceği bildirildi. Ekipler, tüketicilerin haklarını koruma konusunda kararlılığını sürdürüyor.