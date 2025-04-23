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İstanbul’da Deprem, AFAD Hazır

DEPREM SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, bölgeye 2 tam donanımlı arama kurtarma aracı ve arama-kurtarma personelinden oluşan bir takım gönderdi. Bu deprem, Marmara Denizi’nde yaşanan ve halkta paniğe neden olan önemli bir olay oldu.

RİSKLER GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULUYOR

Deprem sonrasında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirilse de, artçı sarsıntı ihtimalleri ve potansiyel riskler dikkate alınarak önlemler artırıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) önleyici müdahale çalışmaları kapsamında harekete geçtiği belirtildi.

VATANDAŞLARA TEDBIRLI OLMALARI İÇİN ÇAĞRI YAPILDI

Yetkililer, bölgede risk durumunun dikkatli bir şekilde izlendiğini ve vatandaşların resmi açıklamaları takip etmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca, artçı sarsıntılara karşı tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu. AFAD ve ilgili kurumlar, bölgede hazır bulunduklarını ve gelişmelere göre müdahaleye her an hazır olduklarını duyurdu.

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