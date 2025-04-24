İstanbul’da Deprem Anı Görüntüleri Yansıdı

DEPREM ANINDAKİ KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ

İstanbul’da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem esnasında Kapalıçarşı’daki esnaf ve ziyaretçilerin panik içinde kaçışları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Kapalıçarşı’da yer alan bir kişinin elindeki telefona bakarak “deprem oluyor” diye bağırdığı görülüyor. Bir süre bekledikten sonra, çarşı içinde bulunan esnaf ve müşteriler sarsıntıyı hissettiklerinde hızla koşmaya başlıyor.

PANİK VE KAÇIŞ

Kameralara yansıyan anlar, depremin ardından oluşan paniği net bir şekilde ortaya koyuyor. Çarşıda yer alan herkes, ani bir hareketle güvenli bir alana yöneliyor. Bu durum, büyük bir tehlike anında insanların nasıl tepki verdiğini gösteriyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE DİKKAT

Olay sonrasında yetkililerin güvenlik önlemleri konusunda tekrar değerlendirme yapması gerektiği ifade ediliyor. Özellikle kalabalık alanlarda, bu gibi doğal afet anlarında nasıl davranılması gerektiği konusunda eğitimlerin artırılması gerektiği dile getiriliyor.