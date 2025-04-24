İstanbul’da Deprem Anında Panik Yaşandı

DEPREM ANINDA YAŞANAN PANİK

İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, Başakşehir’deki bir dükkanda bulunan vatandaşları büyük bir panik içinde bıraktı. Olay anında, tezgahın üzerinde bulunan 5 kişi, hızlı bir şekilde tezgahın üzerinden atlamak zorunda kaldı. Bu ani kaçış anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ VE ETKİLERİ

İstanbul’un Silivri açıklarında dün saat 12.49’da gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki deprem, birçok kişiyi evlerinde veya bulundukları alanlarda yakaladı. Başakşehir’deki Güngören Bağcılar Sanayi Sitesi’nde, araçlar için yedek parça satan bir işyerinde yaşanan şiddetli sarsıntı sonucunda, vatandaşlar güvenli bir şekilde dışarı çıkmaya çalıştı. Büyük bir gürültü eşliğinde gerçekleşen depremin etkisi, anlık panik yarattı ve bazı kişiler tezgahın üzerinden atlayarak kaçmayı tercih etti. Bu anlar, görüntü kaydında net bir şekilde görülebiliyor.