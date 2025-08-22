İstanbul’da Deprem Bilgileri Güncelleniyor

Haberler

İSTANBUL’DA DEPREM SORUSUNA CEVAP GELİYOR

Afad ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel verilerine göre, İstanbul’da kısa bir süre önce bir deprem hissediliyor. Sarsıntının büyüklüğü ve merkez üssü, gün boyunca vatandaşların en çok ilgisini çeken konu oluyor. Tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. İstanbul’da deprem mi oldu?

CANLI VERİLER İÇİN TAKİP EDİLMESİ GEREKEN KAYNAKLAR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye’de meydana gelen sismik hareketleri anlık olarak takip ediyor ve kamuoyunu düzenli biçimde bilgilendiriyor. Bölgesel depremleri ayrıntılı şekilde izleyen bu kurum, resmi internet sitesi üzerinden son 500 depremin verilerini kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşıyor.

AFAD’IN GÜNCEL VERİLERİ VE HIZLI BİLGİ AKIŞI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (Afad) Deprem Dairesi, Türkiye genelinde meydana gelen depremlere ilişkin güncel verileri hızlı ve güvenilir biçimde kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Gelişmiş teknolojik altyapısıyla sismik hareketleri anlık olarak izleyen bu kurum, her depremi detaylı şekilde analiz ederek toplumun afet bilincinin artmasına ve hazırlıklı bir yapının oluşmasına katkı sağlıyor. Bu çerçevede, vatandaşların zamanında tedbir alması hedefleniyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabı, Afad ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi sitelerinde anlık olarak takip edilebilir. Bu platformlarda meydana gelen depremler hemen kaydediliyor ve detaylı bilgilerle kamuoyuna sunuluyor. Son 500 deprem verisine kadar tüm güncel bilgilere buradan ulaşmak mümkün.

ÖNEMLİ

