İstanbul’da Deprem Gerçekleşti. Kısa Süreli Endişe Yarattı

AFAD ve KANDİLLİ RASATHANESİ’NDEN AÇIKLAMALAR

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan ilk açıklamalara göre, İstanbul’da yeni bir deprem kaydedildi. Şehrin farklı bölgelerinde hissedilen bu sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa süreli bir endişeye neden oldu. Depremin merkez üssü ve büyüklüğüne dair ilk veriler de kamuoyuyla paylaşıldı. Detayların yer aldığı bilgileri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

DEPREM TAKİBİ VE GÜNCEL BİLGİLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, ülke genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak izliyor ve elde ettiği verileri kamuoyuyla paylaşıyor. Özellikle yerel düzeyde hissedilen depremler hakkında güncel bilgiler, kurumun resmi internet sitesinde yayımlanmakta; son 500 depreme ait detaylı veriler, vatandaşların erişimine sunuluyor.

AFAD’IN GÖREVLERİ VE HEDEFLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye genelindeki depremleri anlık olarak takip ederek elde ettiği verileri hızlı ve güvenilir şekilde kamuoyuna sunuyor. Gelişmiş izleme sistemleriyle sismik hareketleri eş zamanlı olarak analiz eden kurum, aynı zamanda afet bilincini artırmayı ve toplumu hazırlıklı hale getirmeyi hedefliyor.

Kardeniz Kılıç, düğününü kutladı

Survivor'ın tanınmış ismi Kardeniz Kılıç, şubat ayında Hollanda'da nişanlandığı Mahir Bektaş ile İzmir'de görkemli bir düğün yaptı. Arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu da mutluluğunu paylaştı.
Kilauea Yanardağı Patlıyor, Risk Yok

Hawaii'nin Kilauea Yanardağı'nda dün 32. kez patlama gerçekleşti, lavlar zirve kraterinden 100 metre yüksekliğe ulaştı.

