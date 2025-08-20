SON DAKİKA DEPREM BİLGİLERİ

İstanbul’da deprem gerçekleşti mi? Son dakika bilgilerine göre, AFAD ve Kandilli’den alınan haberlere göre, İstanbul’da bir deprem meydana geldi. Bugün gerçekleşen depremin şiddeti ve merkez üssü vatandaşların merak konusu oldu. “İstanbul deprem mi oldu?” ve “Son dakika, merkez üssü neresi?” sorularının cevapları için detaylar haberimizde yer alıyor.

AFAD GÜNCEL DEPREM BİLGİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, vatandaşa güncel deprem bilgileri sunmaya devam ediyor. Son depremlerle ilgili listeye göre, İstanbul’daki son gelişmeler kaydediliyor. Aynı zamanda, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi, bölgesel ölçekte deprem araştırmaları yapıyor ve sitede son 500 depremi vatandaşlara sunuyor. Bu bilgiler, olayların takibini kolaylaştırıyor.