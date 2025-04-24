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İstanbul’da Deprem Hakkında Bilgilendirme Yapıldı

BAKAN KURUM’DAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da gerçekleşen depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul TOKİ’de süregelen toplantıya vurgu yaptı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLİYOR

Bakan Kurum, “İstanbul’daki hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bilgi aldık, tüm ekibimizle son durumu değerlendirdiğimiz toplantımıza devam ediyoruz.” diyerek, çalışmaların hızla sürdüğünü ifade etti.

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